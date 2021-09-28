РИАМО - 28 сен. Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажется на периферии антициклона. Ожидается облачность с прояснениями и без существенных осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10-12 градусов, по Московской области — от 9 до 14 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха составит около 60%.

Атмосферное давление в регионе постепенно растет на повышенном фоне. Во вторник днем оно достигнет 759 мм рт. ст. Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый с отдельными возмущенными периодами.

Как отметили специалисты, такая погода может негативность отразиться на самочувствии людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями бронхов и легких, суставов и позвоночника.