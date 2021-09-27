РИАМО - 27 сен. Россиянам имеет смысл сделать прививку от коронавируса зарубежным препаратом, если они активно посещают заграницу, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Как пишет «Вечерняя Москва», сейчас некоторые россияне отправляются за границу, чтобы привиться иностранными вакцинами от Covid-19. По мнению эксперта, помимо медицинского эффекта, в этом есть и другие плюсы. В частности, такая прививка позволит уменьшить волокиту при частом посещении других стран - человеку будет необходимо сдавать меньше ПЦР-тестов, а в некоторых странах не придется уходить на карантин.

«Если вы нечасто ездите за границу, то смысла ставить иностранную вакцину нет. Она никакого гигантского преимущества не даст. Какие-то преимущества получите, но не критичные», — сказал Крючков.

Член Ассоциации юристов России Оксана Соболева добавила, что россиянин имеет право вакцинироваться от коронавирусной инфекции за границей, если считает зарубежный препарат подходящим для себя. Однако стоит помнить, что Россия пока не признает иностранные прививочные сертификаты.

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