РИАМО - 27 сен. В столице планируют установить новую памятную дату – День московского народного ополчения (1941 год). Отмечать его предлагается 11 октября, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«В год 80-летия формирования дивизий московского народного ополчения и 80-летия Битвы за Москву фракцией партии «Единая Россия» и депутатским объединением «Моя Москва» внесен законопроект об установлении памятной даты города Москвы – День московского народного ополчения (1941 года) – 11 октября. Эта дата выбрана неслучайно, ведь именно 11 октября была осуществлена попытка прорыва из Вяземского котла», - сказал Шапошников.

В память о подвиге советских воинов, совершивших прорыв в ночь на 11 октября 1941 года под Вязьмой, установлен мемориал «Богородицкое поле» с братскими могилами. Поисковые работы в этих местах проводятся до сих пор, обнаруженные останки солдат захоранивают в октябре.

«Эту дату поддерживают родственники московских ополченцев, общественные, ветеранские организации, отмечая ее историческую обоснованность», - отметил парламентарий.

Шапошников подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге ополченцев, из которых сегодня живы лишь единицы.

«Отмечу, что в рамках патриотической программы «Памяти московского народного ополчения», которая была инициирована депутатами Мосгордумы в 2015 году, мы при поддержке правительства Москвы ведем системную работу по увековечиванию памяти ополченцев времен Великой Отечественной войны», - добавил спикер городского парламента.

В рамках этой работы за 6 лет были открыты закладные камни в местах будущих памятников, отремонтированы памятник воинам 1-й дивизии народного ополчения на Малеевом поле, мемориальный комплекс в деревне Денисово и военно-исторический мемориальный комплекс в городе Кременки.

«Одним из самых значимых событий прошлого года стало открытие в Екатерининском парке памятного знака, посвященного 6-й дивизии народного ополчения, на Ленинградском проспекте – памятного знака, посвященного 18-й дивизии народного ополчения», - добавил Шапошников.

В этому году запланировано открытие памятника 21-й дивизии на Кутузовском проспекте. Таким образом, в городе появятся памятники всем 16 дивизиям московского народного ополчения.

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