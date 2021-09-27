РИАМО - 27 сен. В столице планируют установить новую памятную дату – День московского народного ополчения (1941 год). Отмечать его предлагается 11 октября, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
В память о подвиге советских воинов, совершивших прорыв в ночь на 11 октября 1941 года под Вязьмой, установлен мемориал «Богородицкое поле» с братскими могилами. Поисковые работы в этих местах проводятся до сих пор, обнаруженные останки солдат захоранивают в октябре.
«Эту дату поддерживают родственники московских ополченцев, общественные, ветеранские организации, отмечая ее историческую обоснованность», - отметил парламентарий.
Шапошников подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге ополченцев, из которых сегодня живы лишь единицы.
«Отмечу, что в рамках патриотической программы «Памяти московского народного ополчения», которая была инициирована депутатами Мосгордумы в 2015 году, мы при поддержке правительства Москвы ведем системную работу по увековечиванию памяти ополченцев времен Великой Отечественной войны», - добавил спикер городского парламента.
В рамках этой работы за 6 лет были открыты закладные камни в местах будущих памятников, отремонтированы памятник воинам 1-й дивизии народного ополчения на Малеевом поле, мемориальный комплекс в деревне Денисово и военно-исторический мемориальный комплекс в городе Кременки.
«Одним из самых значимых событий прошлого года стало открытие в Екатерининском парке памятного знака, посвященного 6-й дивизии народного ополчения, на Ленинградском проспекте – памятного знака, посвященного 18-й дивизии народного ополчения», - добавил Шапошников.
В этому году запланировано открытие памятника 21-й дивизии на Кутузовском проспекте. Таким образом, в городе появятся памятники всем 16 дивизиям московского народного ополчения.
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