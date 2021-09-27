РИАМО - 27 сен. Свыше 30 тыс. жителей и гостей Московской области приняли участие в региональной акции «День туризма», акция была организована комитетом по туризму региона совместно с министерством культуры Московской области, сообщает пресс-служба комитета.

Акция проходила накануне Международного дня туризма – 25-26 сентября. За два дня в акции приняли участие свыше 30 тыс. человек. Подмосковные государственные музеи посетило более 23 тыс. человек.

Среди самых посещаемых экскурсионных объектов стали Музей архитектуры городов Золотого кольца в миниатюре «Арт-Макет» и Историко-художественный музей-заповедник «Музейный комплекс «Конный двор» в Сергиевом Посаде, музеи Одинцовского городского округа, музеи городского округа Клин и Мытищинский историко-художественный музей.

Наибольшее число посетивших экскурсии наблюдалось в городском округе Пушкинский, в Подольске и Истре. В рамках акции жители и гости Московской области могли бесплатно посетить один из 13 государственных музеев региона. Экскурсии в музеях были платными.

Целью акции стало привлечение россиян к изучению истории страны, развитие музейной деятельности, продвижение культурных ценностей Подмосковья.

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