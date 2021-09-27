РИАМО - 27 сен. Полиция обнаружила в Дмитровском округе фиктивную постановку на учет иностранных граждан, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации сотрудники УМВД России по Дмитровскому г.о. проверили квартиру на ул. Инженерной.

Там 41-летний хозяин квартиры поставил на миграционный учет 29 иностранных граждан, но мест для временного проживания им не предоставил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.