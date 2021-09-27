РИАМО - 27 сен. Полиция задержала подозреваемого в нескольких кражах из дачных домов в городском округе Шатура, он с помощью монтировки срывал навесные замки и повреждал оконные рамы, затем проникал в жилища, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть обратились трое местных жителей с заявлениями о кражах личного имущества из дачных домов, расположенных в мкрн Керва и п. Шатурторф. Общая сумма материального ущерба составила более 9 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступлений установлен и задержан 54-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник с помощью монтировки срывал навесные замки и повреждал оконные рамы, затем проникал в жилища.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.