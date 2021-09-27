РИАМО - 27 сен. Полиция раскрыла кражу кошелька у 71-летней жительницы городского округа Шаховская, подозреваемого задержали, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 71-летней местной жительницы о том, что в магазине, расположенном на ул. Шамонина в Шаховской, неизвестный похитил ее кошелек. Сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 59-летний местный житель. Злоумышленник увидел оставленный без присмотра кошелек заявительницы на кассе магазина и, воспользовавшись ситуацией, похитил имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.