РИАМО - 27 сен. Полиция раскрыла кражу кошелька у 71-летней жительницы городского округа Шаховская, подозреваемого задержали, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть поступило заявление от 71-летней местной жительницы о том, что в магазине, расположенном на ул. Шамонина в Шаховской, неизвестный похитил ее кошелек. Сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей.
По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 59-летний местный житель. Злоумышленник увидел оставленный без присмотра кошелек заявительницы на кассе магазина и, воспользовавшись ситуацией, похитил имущество.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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