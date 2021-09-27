РИАМО - 27 сен. Полиция задержала молодую женщину по подозрению в краже денег у пенсионерки в городском округе Клин, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 81-летней местной жительницы о краже денежных средств из дома в д. Ватолино. Сумма материального ущерба составила 85 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержана 25-летняя жительница Ленинградской области. Злоумышленница, находясь в гостях у заявительницы, совершила кражу денежных средств.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.