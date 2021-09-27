РИАМО - 27 сен. Полиция раскрыла кражу велосипеда из подъезда дома в подмосковном Наро-Фоминске, по данному факту возбуждено уголовное, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 47-летней местной жительницы о краже велосипеда из подъезда дома на ул. Февральской. Сумма материального ущерба составила 21 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию 40-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.