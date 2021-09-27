РИАМО - 27 сен. Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что ученым удалось установить влияние трех генов, которые влияют на тяжесть течения Covid-19.

Речь идет о генах МАРТ, PIGN и CCR5. Изучение этих генов в связи с коронавирусом в дальнейшем поможет ответить на вопросы при разработке таргетных препаратов.

По словам Барановой, влияние гена МАРТ распространяется и на острую фазу инфекции, и на ее последствия, в том числе на неврологические осложнения. А смертность в данном случае зависит от сопутствующих заболеваний.

«Смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», – сказала Анча Баранова в эфире радио Sputnik.

Также по ее словам, на тяжести заболевания могут сказаться больничные инфекции. Но при этом врачи могут заранее предвидеть опасность, изучив результаты анализа крови пациента.

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