РИАМО - 27 сен. Полиция задержала в Наро-Фоминске 18-летнего парня, который под предлогом помощи местной жительнице в оплате коммунальных услуг похитил с ее карты 100 тыс. руб, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть от 56-летней местной жительницы поступило заявление о том, что на ул. Профсоюзная Наро-Фоминска к ней подошел неизвестный и под предлогом оказания помощи оплаты коммунальных услуг завладел банковской картой, после чего снял 100 тыс. рублей.

По подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен в полицию 18-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.