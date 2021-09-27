РИАМО - 27 сен. Полиция задержала подозреваемого в угоне мотоцикла в одном из СНТ городского округа Мытищи, им оказался 24-летний местный житель, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 35-летнего местного жителя о том, что неизвестный совершил кражу мотоцикла с территории участка, расположенного в одном из СНТ округа. Сумма ущерба составила 240 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 24-летний местный житель. Похищенное имущество возвращено потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.