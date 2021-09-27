РИАМО - 27 сен. Главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова рассказала, что при соблюдение высокобелковой диеты может возникнуть дефицит жизненно важных веществ в организме. Об этом сообщает Nation News.

Она уточнила, что существуют низкоуглеводные диеты Кета и Дюкан. Они помогают сбросить вес, но при этом вредят организму. Ведь при соблюдении этих диет уходит вода, а не жир.

«Мы должны получать больше углеводов, чем белка. В рационе около 60% составляют углеводы, 30% составляет жир, 10% уходит на белок. Очень часто люди начинают перебирать большое количество белка, который вытесняет полезные элементы. Люди убирают фрукты и овощи из рациона, тем самым лишая себя витаминов», — подчеркнула Неведова.

Также она напомнила, что при увлечении высокобелковыми диетами начинает развиваться болезнь суставов, вплоть до развития подагры, а также камни в почках.

Кроме того, такие диеты могут приводить к проблемам со здоровьем. При большем потреблении белка сложные углеводы обычно вытесняются.