РИАМО - 27 сен. Фантомное предприятие по выпуску мясной и рыбной продукции выявили в Подмосковье. Производственная площадка якобы находилась в Реутове, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

При проведении мониторинга электронных ветеринарных сопроводительных документов в инфосистеме «Меркурий» ведомство выявило факт ввода в оборот 20 т рыбной продукции, которая якобы производилась на площадке ООО «Технология» в Реутове, зарегистрированной в сентябре этого года.

По запросу Россельхознадзора комитет ветеринарии города Москвы выехал по зарегистрированному адресу компании, однако оказалось, что ООО «Технология» там не работает.

В связи с этим надзорное ведомство исключило фантомную площадку из реестра хозяйствующих субъектов в системе «Цербер», которая предназначена для контроля и учета юридически значимых действий в области ветеринарного надзора.