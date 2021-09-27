РИАМО - 27 сен. Мособлизбирком передал вакантные мандаты депутатов Мособлдумы от КПРФ, ЛДПР и «Единой России» трем представителям этих партий по единому избирательному округу. Об этом сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

Так, вакантные депутатские мандаты переданы кандидату из партийного списка КПРФ Татьяне Никитас, кандидату из списка ЛДПР Владимиру Бутенко и кандидату из списка партии «Единая Россия» Александру Двойных.

Выборы в Мособлдуму проходили с 17 по 19 сентября. По единому округу были избраны 25 депутатов. Столько же парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам. До 25 сентября депутаты, избранные по единому округу, могли отказаться от мандата.

Первое заседание Московской областной думы 7-го созыва состоится 30 сентября.