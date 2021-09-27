РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В микрорайоне Кузнечики Подольска 2 октября пройдут состязания по воркауту Street workout battle, началась регистрация участников, сообщают организаторы.

На протяжении двух лет в Подольске проводят соревнования по правилам и протоколам вида спорта «Воздушно-силовая атлетика» в дисциплине «Воркаут фристайл», утвержденных Федерацией воздушно-силовой атлетики России. 2 октября состоится закрытие сезона Street Workout battle 1х1 на площадке на улице Генерала Смирнова, 7. Начало в 11:00.

Состязание пройдет в старом формате, где у частников будет шанс показать, чья школа сильнее. Например, статика с ее терпеливым подходом и сложным тренировочным процессом или динамика, требующая молодости, дерзости и безусловного таланта. Решить этот вопрос предстоит как участникам, так судьям, среди которых - лучшие атлеты Московской области.

Организаторы ждут всех, кто хочет окунуться в атмосферу настоящего уличного спорта и победить своих соперников.

Зарегистрироваться можно по ссылке для тех, кому есть 15-17 лет и от 18 и старше.