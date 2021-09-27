РИАМО - 27 сен. Полиция раскрыла кражу рулона металлической сетки с дачного участка в Талдомском городском округе, подозреваемые задержаны, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 40-летнего местного жителя о краже рулона металлической сетки с дачного участка, расположенного в СНТ около п. Вербилки. Сумма материального ущерба составила 13 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлены и задержаны местные жители 30 и 35 лет. Злоумышленники проникли на участок через открытую калитку. Похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.