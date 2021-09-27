РИАМО - 27 сен. Полиция задержала подозреваемого в краже золотой цепочки с кулоном в подмосковном Орехово-Зуеве, мужчине нанесли удары и украли драгоценное изделие, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 55-летнего местного жителя о том, что неизвестный нанес ему телесные повреждения и похитил золотую цепочку с кулоном на ул. 2 Паровозная. Общая сумма материального ущерба составила 60 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 26-летний житель г. Москва», - сказали в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан.