РИАМО - 27 сен. До конца текущего года в подмосковном Зарайске планируется переселить из аварийного жилфонда в новые дома 82 человека, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В областном Минстрое состоялось селекторное совещание по вопросу расселения аварийного жилья в Зарайске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На мероприятие также пригласили представителей местной администрации и застройщика ООО «Техпромстрой-13».

Так, до конца 2021 года будет расселено 37 помещений в четырех аварийных домах, расположенных на улицах Первомайской, Красноармейской, Ленинской и Комсомольской. Общая площадь расселяемого фонда превышает 1,3 тыс. кв. м.

Расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».