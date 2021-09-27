РИАМО - 27 сен. Чаевые нельзя оставлять представителям не обслуживающей сферы, а также, в случае плохого обслуживания, рассказала специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Некоторые люди путают учителей и врачей с обслуживающим персоналом, а они таковыми не являются. Если вы хотите доплатить, допустим, репетитору сверх его зарплаты, которую вы заранее обговорили, это не могут быть чаевые. Если занятие стоит 2 тыс. рублей, нельзя подать учителю 200 рублей на чай. Можно в конце какого-то периода или к празднику выдать ему определенную сумму в виде премии, но эта сумма должна быть сопоставима с тем, что репетитор получает обычно», – сказала Николаева в эфире радио Sputnik.

Также не нужно оставлять чаевые, когда плохо обслуживают. Но в данном случае нужно исключать субъективные оценки: человек не так улыбнулся или не так посмотрел.

«Мы ценим мастерство и качество обслуживания. За промахи в обслуживании, за то, что официант подал блюда не в том порядке или начал обслуживать вас на грязной скатерти, можно не давать ему чаевые», - отметила специалист.

Если чаевые уже включены в сумму счета, но при этом качество сервиса оставляет желать лучшего, нужно заранее сообщить администратору, что вы отказываетесь платить чаевые, заключила она.