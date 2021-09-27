РИАМО - 27 сен. Чемпионат по фоновой ходьбе пройдет в два этапа. До 10 октября – предварительный (регистрация и формирование команды) и с 15 октября – 15 ноября т.г. (основной этап – сами соревнования), сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации.

Идейным вдохновителем чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий» является президент Лиги здоровья нации, главный кардиохирург России, академик Лео Бокерия.

Ходьба – самый простой и доступный способ поддержания достаточной физической активности в любом возрасте. С помощью ходьбы можно сбросить лишний вес, укрепить сердце и сосуды, снизить уровень холестерина, уменьшить риск развития диабета, восстановиться после коронавируса, улучшить настроение.

Формат соревнований «Человек идущий» позволяет соревноваться людям из всех уголков России, также позволяет избежать проведения массовых мероприятий, способствует реализации мер по противодействию распространения инфекционных заболеваний.

Во время соревнований все участники получат рекомендации ведущих экспертов Лиги здоровья нации по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни.

В чемпионате принимают участие различные категории команд: «корпоративные команды» (команды организаций), «муниципальные команды» (жители и служащие муниципалитетов), «команды пенсионеров», «команды образовательных учреждений» (студенты и преподаватели), «Группы ЗОЖ» (зожники).

Для участия в соревнованиях необходимо собрать команду 20-50 человек (группы ЗОЖ – 10-50 человек) в своей категории и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий». Приложение обеспечивает подсчет шагов участников и формирует рейтинги команд в реальном времени.

В некоторых случаях для отправки шагов на сервер необходимо раз в день открывать приложение, это связано с особенностями некоторых моделей телефонов.

Победителем станет команда, набравшая наибольшую сумму среднего арифметического количества шагов команды за каждый день соревнований, в своей категории. По итогам соревнований будет проведена онлайн-церемония награждения победителей всех категорий команд.

В этом году капитанам команд станет проще добавлять, исключать и заменять участников, в случае необходимости, они смогут передавать капитанство другому члену команды. Для облегчения коммуникаций участников, к профилю команды теперь можно привязать паблики соцсетей и группы в мессенджерах.

Чемпионат «Человек идущий» проходит при поддержке министерства спорта Российской Федерации.