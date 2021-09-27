РИАМО - 27 сен. Реализация проекта «Урок цифры» продолжается в Подмосковье. С понедельника по 10 октября в нем примут участие более 450 тыс. подмосковных школьников, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Участвовать будут ученики более 1 тыс. школ.

«В этот раз уроки будут посвящены искусственному интеллекту и машинному обучению», – сказала зампред правительства Подмосковья - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что участвовать будут ученики всех классов.

«Мы традиционно участвуем в проекте «Урок цифры». Это уникальная возможность для ребят узнать много нового о цифровом пространстве. Что важно, весь материал адаптирован под разные возрастные группы, чтобы занятия были доступны и интересны школьникам любого возраста. В регионе также проходят и открытые уроки, например, в таком формате 29 сентября урок пройдет для десятиклассников Сергиево-Посадского физико-математического лицея»,– добавила зампред.

Проект «Урок Цифры» - цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».