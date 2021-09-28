РИАМО - 28 сен. Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября. Затем фонтаны будут готовить к открытию в следующем году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«После того, как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов», - уточнил Бирюков.

Фонтаны со сложными коммуникациями и декором защитят от непогоды специальными конструкциями. Так, Репинский и Пушкинский фонтаны укроют металлическими щитами, а светодинамический фонтан в Царицыне закроют надувным куполом.

«Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами», - добавил вице-мэр.

В течение зимы городские фонтаны будут готовить к открытию в новом сезоне. Специалисты проверят и отремонтируют насосы, фильтры и струеобразующие элементы, а также коммуникации и гидравлические системы. Кроме того, в списке предстоящих работ - монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов.

Бирюков отметил, что всего в Москве порядка 600 фонтанов - традиционных, сухих, плавающих, музыкальных и светодинамических.

В 2021 году сезон фонтанов открылся в Москве 30 апреля. В этот день в парке «Ходынское поле» заработал светодинамический музыкальный фонтан – один из самых больших сухих фонтанов в столице.

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