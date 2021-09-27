РИАМО - 27 сен. Мужчину задержали по подозрению в кражи банковской карты у знакомого Лосино-Петровского, с краденной карты была совершена покупка на 8 тыс. руб, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 42-летнего жителя о том, что знакомый, находясь вместе с ним в общежитии на ул. Кирова г. Лосино-Петровский, похитил его банковскую карту, после чего использовал ее для оплаты товаров в одном из магазинов города. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 53-летний местный житель», - сообщили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.