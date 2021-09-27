РИАМО - 27 сен. Жителя Омска задержали в Балашихе по подозрению в краже из проуктового магазина, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от представителя магазина, расположенного на Шоссе Энтузиастов, о краже из торгового зала продуктов питания. Сумма материального ущерба составила более 8 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен и задержан 43-летний житель Омска.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.