РИАМО - 27 сен. Дорожники Подмосковья в этом сезоне обновили асфальт на 16 дорогах, которые ведут к культурным и историческим объектам, а также к достопримечательностям, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В понедельник отмечают День туризма. Общая протяженность ремонта дорог к туробъектам составила около 25,6 км. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Комфортные дороги позволяют сделать более доступными достопримечательности Подмосковья для многочисленных туристов и жителей области. Благодаря реализации плана ремонта путь к 24 объектам в 14 городских округах уже стал удобнее для автомобилистов и туристов, пользующихся общественным транспортом», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Дорожники в этом сезоне положили новый асфальт, укрепили обочины, установили бортовой камень и нанесли разметку.

Так, успели провести ремонт дороги к таким туристическим объектам как Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде. Тут новое покрытие уложено на одной из центральных улиц города – проспекте Красной Армии.

В Можайске обновлена ул. Переслав-Хмельницкая к Можайскому кремлю, до которого можно добраться на 65 автобусе «Можайск – Поречье», выйдя на остановке «Булочная». В Дмитрове обновили Пушкинскую улицу, по которой можно добраться до Дмитровского кремля, Казанской церкви и Борисоглебского монастыря на трех автобусах, а именно: № 1 «Завод ТПИ – ул. Космонавтов», № 2 «Вокзал – завод МЖБК – Сады» и № 10 «Вокзал – ул. Космонавтов».

В Волоколамске обновили дороги к Казанской церкви, Усадьбе Гончаровых, Усадьбе Чернышевых и Ярополецкой ГЭС имени В.И. Ленина, доехав до которых можно до остановки «Больница» на автобусе № 28 «Лотошино – ст. Волоколамск». На 62 автобусе «Зарайск – Журавна – Черневов» можно доехать к усадьбе Достоевских «Даровое», где также отремонтировали дорогу.

В Лотошинском округе в порядок приведен участок автодороги «Лотошино-Суворово-Клин», по пути следования которого находится Лотошинский историко-краеведческий музей, до которого можно доехать на автобусах: № 37 «Лотошино – Максимово» и № 47 «Лотошино – Званово».

В Истринском округе отремонтировали несколько участков Волоколамского шоссе, по которым можно проехать к Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею как на автомобиле, так и на двух маршрутах, а именно: № 372 «ст. Истра – Москва (а/с Тушинская)» и № 44 «Хованское – ст. Дедовск – ст. Снегири».

Также по отремонтированному участку Волоколамского шоссе можно доехать до государственного историко-художественного музея Новый Иерусалим и к Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному мужскому монастырю. Рядом находится остановка «Музей», куда приходят автобусы: № 32 «ст. Истра – Лечищево – Рождествено» и № 33 «ст. Истра – Лыщево».

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