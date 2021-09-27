РИАМО - 27 сен. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов встретился с сотрудниками Видновского специализированного дома ребенка, чтобы поздравить их с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметил Дмитрий Абаренов, труд этих людей особенный - это призвание, веление души. Смысл своей работы они видят в том, чтобы учреждение стало родным домом для сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Спасибо вам огромное за заботу и любовь, которые вы дарите своим воспитанникам. Желаю вам здоровья, благополучия в доме и новых успехов», - сказал Дмитрий Абаренов и вручил региональные и муниципальные награды лучшим специалистам.

Летом этого года Видновский специализированный дом ребенка отметил свое 80-летие. Учреждение было основано в 1941 году. В годы войны здесь было много детей, чьи родители ушли на фронт.

В настоящее время здесь живут, получают дошкольное образование и комплексную медицинскую, психолого-педагогическую помощь более 100 малышей в возрасте до 4 лет с различными заболеваниями нервной системы.