РИАМО - 27 сен. В городском округе Шатура произошла кража оцинкованных металлических листов, по подозрению в преступлении задержаны двое местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 49-летнего жителя городского круга Люберцы о том, что с крыши его гаража, расположенного на ул. Совхозной п. Шатурторф, похищены оцинкованные металлические листы. Сумма материального ущерба составила 8 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны ранее судимые местные жители в возрасте 30 и 35 лет», - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.