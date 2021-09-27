РИАМО - 27 сен. Правоохранители задержали подозреваемого в краже велосипеда в Мытищах, преступление было совершено на лестничной площадке жилого дома, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что неизвестный, находясь на лестничной площадке одного из домов на ул. Силикатной, повредив страховочный трос, похитил велосипед. Сумма материального ущерба составила 12 тыс. рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 21-летний местный житель», - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.