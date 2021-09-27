РИАМО - 27 сен. Новое телевизионное шоу «Учитель года» по освещению одноименного конкурса создадут в России. Такое распоряжение отдал президент России Владимир Путин, сообщает Nation News.

Таким образом, глава государства считает необходимым широко освещать всероссийский конкурс «Учитель года России». Поручение о подготовке к созданию конкурса он дал правительству РФ и комиссии государственного Совета России по направлению «Образование».

«Создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», — говорится в поручении.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля 2022 год. При этом главе государства необходимо представить промежуточный доклад до 20 декабря 2021 года.

Конкурс «Учитель года России» проходит с 1992 года. Он нацелен на выявление и поддержку педагогов, а также на распространение их опыта и поднятие престижа профессии учителя.