РИАМО - 27 сен. Правоохранители задержали третьего парашютиста, прыгнувшего с многоэтажного жилого дома на Ленинском проспекте в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Пятеро мужчин проехали на машине на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте, затем поднялись на лифте на 48 этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, парашютисты собрали снаряжение и скрылись.

Ранее удалось задержать двух участников действия - 33-летнего москвича и 29-летнего приезжего. Их арестовали на 11 суток.

Третьим задержанным стал 40-летний житель столицы. В отношении него также составлен протокол о правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы дела направлены в суд.

Парашютисты прыгнули с высотки на Ленинском проспекте в Москве. ВИДЕО>>