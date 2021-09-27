РИАМО - 27 сен. В рамках проведения конкурса определен подрядчик для строительства станции скорой помощи и станции переливания крови в Ногинске, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание будет располагаться на улице 2-ая Глуховская. Контракт заключен с ООО «Трансдорстрой». Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Строительство нового объекта здравоохранения ведется в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.

Первый этап строительства предполагает возведение котельной и устройство наружных инженерных сетей. В рамках второго этапа будет построено трехэтажное здание для размещения подстанции скорой медицинской помощи и станции переливания крови.

Здесь же разместятся кабинеты врачей, зал совещаний. Кроме того, комнаты психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс и технические помещения.

На прилегающей территории построят подъездную дорогу, обустроят открытую стоянку, проведут комплексное благоустройство и озеленение.