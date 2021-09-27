РИАМО - 27 сен. Москвичи начали жаловаться на сообщения в Viber от лжепредставителей технической поддержки «Московского паркинга» с вопросами про парковку и просьбами добавить номер в контакты, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Мы не запрашиваем информацию у пользователей и не пишем со сторонних номеров в мессенджеры», - сообщили в пресс-службе.

Дептранс посоветовал горожанам быть бдительными и не отвечать на поступающие сообщения.

Кроме того, лучше номер, с которых поступают эти сообщения, добавить в черный список.