РИАМО - 27 сен. Президент России Владимир Путин дал поручение сократить число контрольных, а также проверочных работ во всех школах страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

За соблюдением этого поручения ответственным назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний», — говорится в поручении.

Такая мера связана с «Обеспечением режима контроля знаний». Работу должны завершить до начала следующего учебного года.

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