РИАМО - 27 сен. Фура заглохла на переезде, расположенном на участке Пушкино - Софрино Ярославского направления МЖД. Из-за этого в пути были задержаны две электрички, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Дежурный по переезду включил заградительный сигнал и оповестил локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии на пути. Благодаря этому в результате инцидента никто не пострадал.

Машина смогла самостоятельно покинуть переезд. Движение на участке восстановили в 17:27. В пути были задержаны две электрички.