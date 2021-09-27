РИАМО - 27 сен. Наибольшую часть работ по капремонту завершили в яркой пятиэтажке из красного кирпича на улице Елены Колесовой в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Дом находится по адресу: улица Елены Колесовой, 3. Здание было возведено в 1960 году.

«Большая часть работ по капитальному ремонту дома уже завершена. Заменены инженерные сети электроснабжения. Произведен капремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения. Отремонтирован фасад дома. В настоящий момент работы ведутся в подвальных помещениях и подъездах, которых в доме три», - отметили в пресс-службе.

Несмотря на кажущуюся индивидуальность, дом построен по типовому проекту II-03. Такие дома возводились с середины 50-х до середины 60-х годов прошлого века. Всего в Москве было построено 180 зданий этой серии.