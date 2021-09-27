РИАМО - 27 сен. Бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой рассказал, что глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов понимал природу и сложность киноискусства и посвятил этому делу всю свою жизнь, сообщает Газета.ru.

Известный российский кинокритик Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни, у него были проблемы с сердцем.

«Кирилл Эмильевич был одним из самых глубоких, серьезных и тонко чувствующих людей мировой кинематографии. Он знал историю мирового кино, знал живой кинематографический процесс», - сказал Швыдкой.

Он отметил, что помнит Разлогова со времен его работы в должности советника председателя Госкино.

По словам экс-министра культуры, Разлогов всю жизнь занимался изучением кино и понимал связь кинематографических тенденций и традиций разных стран мира.

Швыдкой добавил, что Разлогов умел сориентировать кинематографическое руководство Советского Союза в любых, «даже самых сложных коллизиях».

Кирилл Разлогов родился в 1946 году. Он был киноведом, культурологом, телеведущим, программным директором Московского международного кинофестиваля, а также главой Гильдии киноведов и кинокритиков России.