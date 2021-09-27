РИАМО - 27 сен. Спасатели Московского авиацентра вызволили полуторагодовалого ребенка, случайно оказавшегося запертым в комнате квартиры в Южном Бутове, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел на улице Плавский проезд.

Сообщается, что в квартире захлопнулась межкомнатная дверь, за которой остался в один полуторагодовалый ребенок. Его мама не смогла открыть дверь самостоятельно и вызвала спасателей, которые оперативно вскрыли дверь с помощью специального инструмента и освободили ребенка.

Ребенок не пострадал, дополнительная помощь семье не понадобилась.