РИАМО - 27 сен. Пять лидеров федерального списка «Единой России» на выборах-2021 возглавят партийные комиссии. Встречу с ними провел президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«Мне кажется правильным, что вы возглавите и в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией», - сказал Путин на встрече.

Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу станет главой партийной комиссии по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию ЕР по образованию и науке, главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко - комиссию по здравоохранению, а уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова - комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.

«Уверен, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей и в целом народная программа партии была полостью выполнена», - подчеркнул Путин.

Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова входили в первую пятерку «Единой Россия» на выборах в Госдуму по федеральному округу. Выборы депутатов Госдумы 8 созыва проходили с 17 по 19 сентября.