РИАМО - 27 сен. В Доме правительства Московской области прошло заседание с подведением итогов деятельности Общественной палаты VI созыва за последние 3 года, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

С 8 октября в свои полномочия вступают избранные члены Общественной палаты Московской области VII созыва.

На завершающем пленарном совещании председатели комиссий и межкомиссионных рабочих групп доложили об итогах своей работы. Их доклады заслушали руководители профильных министерств и ведомств.

«От лица губернатора Андрея Юрьевича Воробьева я бы хотела поблагодарить за работу, которую вы делаете, за реализованные проекты и инициативы. Общественная работа — серьезный и важный труд, который невозможен без вовлеченности и любви к нашему Подмосковью. Спасибо!», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Председатель Общественной палаты Московской области и ректор МГИМО Анатолий Торкунов также высоко отметил работу членов палаты.

«Я бы хотел выразить благодарность за ваш самоотверженный труд в течение последних нескольких лет, за отлаженное взаимодействие с властями и местными жителями. Мы получаем большую поддержку от муниципалитетов на местах. Хотел бы выразить огромную благодарность волонтерам, которые нам всегда оказывали и оказывают неоценимую помощь», - сказал он.

Зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева добавила, что членам ведомства еще нужно закончить несколько рабочих процессов.

«До истечения наших полномочий остаются ровно две недели, самое время подвести итоги и определить возможные векторы для деятельности будущего состава», - сказала она.