РИАМО - 27 сен. Все восемь спортсменов из Подмосковья, участвовавших в чемпионате мира по боксу среди военнослужащих, завоевали медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальные бои чемпионата состоялись 25 сентября на территории ВТБ Арены имени Льва Яшина. Соревнования проходили в десяти весовых категориях у мужчин и в пяти у женщин.

Золотые медали завоевали: Екатерина Пальцева из Подольска в весовой категории до 51 кг, Саадат Далгатова из Пушкинского округа в категории до 69 кг, Дмитрий Двали из Балашихи в категории до 52 кг и Овик Оганнисян из Одинцовского округа в категории до 81 кг.

Серебряных наград удостоились Константин Опольский из Ногинска в весовой категории до 60 кг и Алексей Семыкин из Электростали в весовой категории до 75 кг. Бронзовую медаль завоевал Володя Мнацаканян в весовой категории до 49 кг.

«Успешные выступления боксеров из Московской области помогли сборной России занять первое общекомандное место», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Кроме того, подмосковные боксеры Дмитрий Двали и Константин Опольский выполнили норматив «Мастер спорта России Международного класса».

Всего в активе российской сборной 12 медалей: 7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая. На турнире выступали более 230 боксеров из 36 стран мира, за время чемпионата состоялось 216 боев.