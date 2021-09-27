РИАМО - 27 сен. Около 300 детей в составе восьми экскурсионных групп прошли по экспонатам Ивантеевского дендрологического парка им. Академика А.С. Яблокова в сентябре, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.

«Наиболее активно экскурсии проводятся в учебное время. В сентябре дендропарк посетили 300 ребят, в основном это школьники начальных классов. Замечательно, что у ивантеевских школ есть такая уникальная возможность показать ребятам разнообразие растений мира, не выезжая за пределы страны», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что Ивантеевский дендропарк является музеем под открытым небом, в котором растут 120 видов растений со всех континентов земли. Летом дендропарк посещают дети из школьных лагерей, а осенью туда водят экскурсии учащихся для расширения практических знаний о природе и растениях.

Экскурсии проходят бесплатно каждую среду. Специалисты рассказывают детям об уникальных экспонатах дендропарка.

На мероприятиях детям показывают Сосну веймутова, ствол которой может достигать 1,5 метров в ширину, а хвоинки состоят из пяти иголок, вместо обычных трех, Клен сахарный, живущий до 400 лет, доледниковый Бархат амурский, из ствола, которого делают желтую краску, а из листьев и других частей дерева – лекарства, а также пробковое дерево, которое можно потрогать и почувствовать, как его кора-пробка пружинит под пальцами.