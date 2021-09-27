РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 сен. На АО «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи продолжается вакцинация работников, сообщается в Instagram-аккаунте АО «Метровагонмаш».

Мобильный пункт поликлиники №2 Мытищинской городской клинической больницы провел вакцинацию от Covid-19 и гриппа сотрудников предприятия в МСЧ «Метровагонмаш».

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В первой половине дня медицинская бригада принимала пациентов, которые приняли решение вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, а во второй - от гриппа.

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Перед процедурой всех работников осматривает врач-терапевт на противопоказания.

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