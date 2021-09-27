РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста Подольска планируют изучать останки сельскохозяйственных животных, найденных на территории музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области, для проведения исследований по генетике крупного и мелкого рогатого скота, сообщает пресс-служба центра.

В Федеральном исследовательском центре состоялась встреча директора Центра академика РАН Натальи Зиновьевой с делегацией ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный музей «Куликово поле», которую возглавила главный хранитель музея Татьяной Гриценко.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы использования биологических образцов сельскохозяйственных животных, найденных на территории памятников музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области для проведения сравнительных исследований по генетике крупного и мелкого рогатого скота.

Для представителей музея-заповедника организовали экскурсию по подразделениям Центра. Гости побывали в лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных, где их познакомили с процессом и результатами изучения геномной архитектуры сельскохозяйственных и родственных им диких видов животных. Посетив физиологический двор и опытное хозяйство, гости наглядно убедились в результатах работы центра.