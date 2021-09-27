РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 сен. В городском округе Мытищи за 8 месяцев текущего года 1716 иностранных гражданина получили гражданство РФ, сообщил начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Мытищинское», полковник полиции Сергей Смирнов.

В понедельник состоялось заседания комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений муниципалитета.

«Мы приняли 347 заявлений на временное проживание от иностранных граждан. Заявлений видов на жительство - 1144. 1716 человек получили гражданство РФ за 8 месяцев. Поставлено на миграционный учет: 33% - граждане Таджикистана, 24% - Узбекистана, 11% - Кыргызстана, 10% - Украины, Армения - 7, Беларусь - 5-4%», - сказал Смирнов.

Он отметил, что порядка 400 граждан выявили на объектах строительства, общепита, там где используется труд иностранных граждан.

«Привлекли к ответственности по статье 18.15 - 387 работодателей, которые нарушили законодательство, в отношении них составили административные протоколы. Порядка 7,5 млн рублей наложили штрафов в отношении работодателей и порядка 7 млн руб взыскали», - уточнил Смирнов.

Он добавил, что за 8 месяцев было выдворено за территорию РФ 365 человек из них 47 - контролируемый выезд в сопровождении сотрудников.

«Порядка 20% общей массы всех выявленных составов преступлений совершены иностранными гражданами, либо лицами без гражданства. Остальные - граждане РФ», - отметил Смирнов.