РИАМО - 27 сен. С начала 2021 года в Московской области по предписаниям инспекторов регионального Госадмтехнадзора устранен 2 121 случай навалов мусора и несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорные мероприятия проводились во всех муниципальных образованиях. Чаще всего к ответственности привлекался ООО «Каширский региональный оператор» - 496 нарушений, из них: 131 - в Коломне, 62 - в Ленинском округе, 64 - в Ступине, 55 - в Луховицах, 55 - в Кашире, 55 - в Домодедове, 23 - в Дзержинском.

ООО «Рузский региональный оператор» - 449 нарушений. Наибольшее количество в Истре – 134 нарушения, 105 - в Одинцовском округе, 38 нарушений - в Рузском округе, 41 - в Красногорске.

448 нарушений выявлено в зоне ответственности регионального оператора «Эколайн». Наибольшее количество в Раменском округе - 194, 79 - в Воскресенске, 65 - в Егорьевске, 24 - в Люберцах.

ООО «МСК-НТ» - 373 нарушения. Из них: 117 - в Серпухове, 116 – в Подольске, 89 – в Чехове.

ООО «Сергиево-Посадский» региональный оператор – 354 нарушения. Из них: 81 – в Сергиево-Посадском округе, 67 – в Пушкинском округе, 64 – в Дмитровском округе, 45 – в Дубне.

ООО «Хартия» - 269 нарушений. Из них: 68 – в Балашихе, 61 – в Электростали, 37 – в Орехово-Зуевском округе, 32 – в Павловском Посаде, 17 – в Реутове.

Наименьшее количество нарушений выявлено в зоне ответственности регионального оператора ООО «Экопромсервис» - 123. Из них: в Солнечногорске – 63, в Клину – 60.