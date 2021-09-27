РИАМО - 27 сен. Резервное освещение пассажирской инфраструктуры организовали на станции Ростокино Ярославского направления МЖД, где ранее отключилось электричество, сообщает пресс-служба магистрали.

Из-за отключения электричества на станции Ростокино остановились насосы и в подземном переходе скопилась вода. На расписание поездов данная ситуация не повлияла.

В настоящее время железнодорожники работают над восстановлением электроснабжения, нарушенного из-за повреждения кабеля сторонней организацией.

На одноименной пересадочной станции МЦК осуществляется оповещение пассажиров.