РИАМО - 27 сен. 95 новых современных поездов получит ЦППК до 2024 года, 25 из них появляется уже в 2022 году, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В новых поездах будет установлены бестамбурная компоновка и широкие двери, зарядки не только для телефонов и ноутбуков, но и для электросамокатов. Поезда будут быстро разгоняться и плавно тормозить. Также там будут мягкие кресла, динамическое освещение и удобные поручни.

Поезда поставят по контракту жизненного цикла: производитель будет нести полную ответственность за качество вагонов.

«Новый современный подвижной состав — залог успешной и стабильной работы ж/д транспорта в городе. Постоянно работать над обновлением и совершенствованием парка – задача, которую поставил мэр Москвы», - сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса в прошлом году, перевозчики не просто не снизили объемы закупки подвижного состава, но и предъявили новые требования к производителям на основе пожеланий пассажиров.

«Впервые на ж/д линии выйдут поезда в трехдверном исполнении — это повысит скорость посадки и высадки пассажиров, что особенно важно для городских перевозок», — добавил заммэра.