РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 сен. Театр-студия из Королева 8 октября примет участие в региональном театральном поединке, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель областного проекта Ольга Грекова.
Молодые таланты Московской области встретятся на импровизации на Московском областном проекте «Театральный поединок».
«Команда «Образцовый детский коллектив театр-студия «Муравейник» из Королева успешно прошла конкурсный отбор и принимает участие в осеннем этапе проекта, на котором будут представлять ваш городской округ», - сказала Грекова.
Конкурсная программа проекта проходит в формате Всероссийской театральной игры «Импровизационный батл».
Игра состоится в Королеве 8 октября в 18:00 в МБУК «ДК Юбилейный» на улице Тихонравова, 19.
Чтобы прийти поддержать команду из Королева, необходимо зарегистрироваться на сайте.
«Театральный поединок» – это молодежный проект, выступающий импульсом и трамплином для профессионального творческого роста. Основной целью проекта является освоение навыков актерской импровизации, выявление и демонстрация творческого потенциала, развитие культурных связей между театральными школами и коллективами.
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