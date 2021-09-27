РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 сен. Театр-студия из Королева 8 октября примет участие в региональном театральном поединке, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель областного проекта Ольга Грекова.

Молодые таланты Московской области встретятся на импровизации на Московском областном проекте «Театральный поединок».

«Команда «Образцовый детский коллектив театр-студия «Муравейник» из Королева успешно прошла конкурсный отбор и принимает участие в осеннем этапе проекта, на котором будут представлять ваш городской округ», - сказала Грекова.

Конкурсная программа проекта проходит в формате Всероссийской театральной игры «Импровизационный батл».

Игра состоится в Королеве 8 октября в 18:00 в МБУК «ДК Юбилейный» на улице Тихонравова, 19.

Чтобы прийти поддержать команду из Королева, необходимо зарегистрироваться на сайте.

«Театральный поединок» – это молодежный проект, выступающий импульсом и трамплином для профессионального творческого роста. Основной целью проекта является освоение навыков актерской импровизации, выявление и демонстрация творческого потенциала, развитие культурных связей между театральными школами и коллективами.