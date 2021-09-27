РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 сен. В городском округе Мытищи в МГОУ прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Московского областного слета–соревнования всероссийского детско–юношеского общественного движения «Школа безопасности», сообщается в Instagram-аккаунте МГОУ.

В конкурсе приняли участие 47 муниципальных образований и 60 команд. Лучшие из них по праву получили призы и награды. Наши студенты лично поздравили школьников и выразили благодарность руководителям, наставникам команд, которые вместе с ребятами переживали неудачи, помогали исправлять ошибки и радовались их успехам.

В награждении участвовали заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области (по гражданской обороне и защите населения) Александр Перегуда, председатель центрального совета всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Надежда Ершова, ректор МГОУ Елена Певцова, первый проректор МГОУ Глеб Шагун.

«Школа безопасности» – это добровольное массовое общественное объединение, которое формирует у детей и молодежи сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.

Награждение не обошлось без выступления студентов МГОУ. «Золотой голос университета», студентка 4 курса Диана Шалагинова исполнила песню «Львиное сердце», а Арсений Конев и Татьяна Фролова показали самый красивый и зажигательный танец – «Ча-ча-ча». Зрители также увидели современную хореографию в исполнении студентки Лады Ананьевой.

Красивым завершением церемонии стала «Застольная песня» студентки факультета специальной педагогики и психологии Анастасии Купцовой.